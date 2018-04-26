شاهد.. الرياض تغتسل بالأمطار بعد موجة غبار عاصفة

بعد موجة غبار عاصفة غطت سماء الرياض الأيام الماضية وتسببت في حجب أشعة الشمس وتحول الأجواء العامة إلى اللون البرتقالي، اغتسلت العاصمة السعودية بأمطار رعدية متوسطة، وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية استمرارها لأيام وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة.

وتفاعل المغردون على موقع "تويتر" في تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر أمطار الرياض، على هاشتاغ #أمطار_الرياض.