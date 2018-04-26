شاهد.. صراخ وهلع بالسعودية بسبب عاصفة مرعبة

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإحدى الرحلات المغادرة من #الرياض إلى #القصيم. حيث سيطر الهلع والخوف على المسافرين بعد تعرضهم لعاصفة رملية شديدة.

وتشهد #السعودية حالة غير عادية من الطقس السيئ في بريدة والقصيم، ولا تزال فيه السحب الركامية مع أصوات الرعد ووميض البرق، ومن المتوقع أن تشهد بريدة مزيدا من الأمطار حتى منتصف الليلة.

ودمرت عاصفة ممطرة ومحملة بالبرد استمرت 20 دقيقة، شملت أجزاء من منطقة #القصيم وتركزت على شمال ووسط بريدة في #السعودية، العديد من السيارات التي هشمت كرات البرد الصغيرة والصلبة ألواحها الزجاجية الأمامية والخلفية وأسقفها، إضافة إلى الإضرار بواجهات المباني والمحال التجارية.

وتحول النهار لظلام منذ الساعة 12:00، قبل أن تهب عاصفة قوية اقتلعت الأشجار، وحملت الألواح المعدنية، ودمرت العديد من المحلات التجارية القديمة الواقعة في وسط بريدة.