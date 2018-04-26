50 صورة تحكي روعة الطبيعة في العلا السعودية

تمتلك مدينة #العلا شمال #المدينة_المنورة العديد من المقومات التراثية والزراعية والطبيعية أيضاً، فهي من أكثر المواقع الأثرية التي جذبت السياح من داخل السعودية وخارجها، كما تحظى باهتمام القيادة السعودية، إذ أعلن #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العام الماضي عن إنشاء هيئة ملكية بمحافظة العلا.

وتتناول "العربية.نت" في حلقتها الأولى عن "العلا" طبيعة تلك المحافظة في 50 صورة تحكي جمال جبالها وأرضها في فصول مختلفة، خاصة عندما تلامس المياه جبالها الرملية ذات الألوان الوردية، وأرضها التي كانت وما زالت تحتضن النخيل والخضراوات.

وتتميز العلا في شمال غرب السعودية بطبيعة المكان، فهي منذ العصور القديمة صديقة الإنسان ومازالت أرضها وجبالها شاهدة على حقبة زمنية لم يتبق منها إلا تاريخ وأثر ، فيما شهدت اهتماماً وتطويراً بعد إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا والتي ستضعها على خارطة السياحة العالمية.