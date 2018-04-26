شاهد.. ماذا فعلت عاصفة بريدة بالسيارات والمباني

دمرت عاصفة ممطرة ومحملة بالبرد استمرت 20 دقيقة، شملت أجزاء من منطقة #القصيم وتركزت على شمال ووسط بريدة في #السعودية، العديد من السيارات التي هشمت كرات البرد الصغيرة والصلبة ألواحها الزجاجية الأمامية والخلفية وأسقفها، إضافة إلى الإضرار بواجهات المباني والمحال التجارية.

وتحول النهار لظلام منذ الساعة 12:00، قبل أن تهب عاصفة قوية اقتلعت الأشجار، وحملت الألواح المعدنية، ودمرت العديد من المحلات التجارية القديمة الواقعة في وسط بريدة.

في حين لا تزال الأجواء المتقلبة تعيش في بريدة، في الوقت الذي لا تزال فيه السحب الركامية مع أصوات الرعد ووميض البرق، ومن المتوقع أن تشهد بريدة مزيدا من الأمطار حتى منتصف الليلة.

وسجل مغردون في وسم نشط #بريدة_الآن مقاطع فيديو للحالة المطرية التي شهدتها بريدة، كما وثق مغردون الأضرار التي نتجت عن العاصفة ونزول البرد بحجم غير مسبوق.

وسقطت واجهات المباني القديمة في شارع الخبيب، والتي تغطي واجهتها لوحات إعلانية وتحولت صفائح معدنية لخطر داهم وهي عالقة في الأجواء تحركها الرياح في كل اتجاه.

من جهته، أعلن الدفاع المدني بمنطقة القصيم كامل استعداده للتقلبات المناخية التي تمر بها المنطقة، ودعت الجميع إلى توخي الحذر والحيطة، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات أثناء هطول الأمطار وما يصاحبها جريان للأودية والسيول، إضافة إلى الرياح الشديدة.

فيما تحركت فرق الدفاع المدني بقوارب الإنقاذ في مواقع متعددة تحسبا لتجمعات المياه في الحواري المنخفضة في بريدة.