محمد عبده ورابح صقر يقدمان حفلاً للعوائل السعودية

بعد أن وقعت الهيئة العامة للثقافة مع شركة روتانا لتنظيم 100 فعالية فنية وثقافية، أعلنت #روتانا أولى حفلاتها لفنان العرب #محمد_عبده و #رابح_صقر، الجمعة 4 مايو/أيار، بقيادة المايسترو هاني فرحات، والتي ستحتضنها الصالة الرياضية باستاد الملك عبدالله الدولي بجدة، بحضور العوائل في #السعودية.



وتشهد العديد من الفعاليات القادمة، والتي تقدمها هيئة الثقافة وروتانا، مشاركة أكثر من 80 فناناً سعودياً وعربياً وعالمياً، بالإضافة إلى عدد من كبار الشعراء في المملكة والوطن العربي.