بعد أن وقعت الهيئة العامة للثقافة مع شركة روتانا لتنظيم 100 فعالية فنية وثقافية، أعلنت #روتانا أولى حفلاتها لفنان العرب #محمد_عبده و #رابح_صقر، الجمعة 4 مايو/أيار، بقيادة المايسترو هاني فرحات، والتي ستحتضنها الصالة الرياضية باستاد الملك عبدالله الدولي بجدة، بحضور العوائل في #السعودية.
وتشهد العديد من الفعاليات القادمة، والتي تقدمها هيئة الثقافة وروتانا، مشاركة أكثر من 80 فناناً سعودياً وعربياً وعالمياً، بالإضافة إلى عدد من كبار الشعراء في المملكة والوطن العربي.
محمد عبده ورابح صقر يقدمان حفلاً للعوائل السعودية
بعد أن وقعت الهيئة العامة للثقافة مع شركة روتانا لتنظيم 100 فعالية فنية وثقافية، أعلنت #روتانا أولى حفلاتها لفنان العرب #محمد_عبده و #رابح_صقر، الجمعة 4 مايو/أيار، بقيادة المايسترو هاني فرحات، والتي ستحتضنها الصالة الرياضية باستاد الملك عبدالله الدولي بجدة، بحضور العوائل في #السعودية.