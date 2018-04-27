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خالد بن سلمان: من الصعب جدا الحوار والثقة بنظام إيران

المصدر: دبي - العربية.نت
الأمير خالد بن سلمان
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نوّه سفير السعودية لدى #الولايات_المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، إلى أنه من الصعب جدا الحوار وبناء الثقة مع النظام الإيراني الذي ما يزال يخرق القوانين والأعراف الدولية بتصرفاته.

وكتب الأمير خالد بن سلمان تغريدة عبر #تويتر قال فيها: "كما اعتدنا من سياساته السابقة، عندما يواجه النظام الإيراني بالأدلة على تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول، يقوم بالإنكار والادعاء بأن الأدلة مزيفة".

وأضاف الأمير: "أنه من الصعب جدا رؤية طريق للحوار وبناء الثقة مع هذا النظام وهو يستمر في سلوكه الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

وجاءت تغريدات الأمير خالد بعد أن طالب مندوب #السعودية في الأمم المتحدة عبدالله #المعلمي، الخميس، مجلس الأمن الدولي "باتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات #إيران العدوانية".

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال المعلمي إن "إيران تواصل دعمها للميليشيات المسلحة في #اليمن و #سوريا".

وأكد أن "إيران تمارس تدخلها الفاضح في الدول العربية وتبث الإرهاب وتموله، وهي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يسيطر على لبنان وينفذ عمليات إرهابية في سوريا".

وقال المعلمي إن "طهران تدعم ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف السعودية"، مشيرا إلى تقارير الخبراء التي أكدت أن الصواريخ التي ضربت السعودية من صنع إيران.

وشدد على أن "إيران تنتهك قرارات المجتمع الدولي الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإرهابية الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

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