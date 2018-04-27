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شاهد كيف احتفل سعودي بتخرّج والدته من "تعليم الكبار"

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز
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احتفل شاب سعودي بتخرج والدته من مدرسة #تعليم_الكبار بأسلوبه الخاص الذي جسد معاني البر وفرحة الابن بأمه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفال، حيث قام الشاب محمد بتزيين سيارة بالورود والبالونات والرسومات التي تعبّر عن الحب وعبارات الاحتفاء بـ"ست الحبايب".

كما أظهر الفيديو وقوف الشاب أمام باب مدرسة والدته لينتظر خروجها ويلف عنقها بعقد من الورد، ويعانقها بحرارة الفرحة، ويزفها إلى السيارة مبتهجاً بتخرجها، وسط عاصفة من دموع الفرح.

وتفاعل مغردون مع الفيديو، مؤكدين أهمية بر الوالدين، وأطلقوا هاشتاغ #بر_الوالدين _الام_السعودية.

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