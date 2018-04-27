فيديو.. سلاح داخل مدرسة سعودية وطالب يطلق النار خارجها

حمل أحد طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة #بيشة سلاحاً نارياً وأدخله للمدرسة خلال حفل التخرج، فيما صعد طالب آخر على إحدى السيارات المركونة بالقرب من المدرسة وأطلق الرصاص في الهواء من رشاش احتفاء بتخرج الطلاب.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لهذه الواقعة، وانتقدوا تصرفات الطالبين داخل وقرب صرح تعليمي.

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وعن الواقعة، أكد المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة، ناجي بن عايش السبيعي، أنه تم توجيه مكتب وزارة التعليم في النقيع بمتابعة ما حدث، مؤكداً أنه "سلوك فردي".

وأضاف: "شكل مدير مكتب التعليم بالنقيع لجنة عاجلة للوقوف على ما تم رصده واتخاذ كافة الإجراءات، ومن ثم رفع تقرير متكامل لإدارة التعليم، ليتم تطبيق الأنظمة مع كافة الأطراف في حينه، حيث سيحقق مكتب تعليم النقيع بشمال بيشة التابع لإدارة تعليم بيشة في تصرف الطالب، وحضوره بسلاح ناري أثناء حفل تخرج أقيم للطلاب، وكذلك قيام أحد الطلاب بإطلاق النار بسلاح رشاش خارج المدرسة احتفالا بالتخرج".