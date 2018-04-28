الهيئة العامة للرياضة تعتذر عن "لقطة غير محتشمة"

قدّمت #الهيئة_العامة_للرياضة في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اعتذاراً للمشاهدين والمتابعين لفعاليات المصارعة WWE، التي أقيمت أمس الجمعة في جدة، عن لقطة لامرأة بلباس غير محتشم ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأكدت الهيئة رفضها لمثل هذه اللقطات، مشددةً على التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع السعودي.

وذكّرت الهيئة بأن "كان هناك حرص على منع أيّ فقرة للمصارعة النسائية أو أيّ لقطات مرتبطة بها". وبالإضافة لذلك، اشترطت هيئة الرياضة كذلك على الشركة المنفّذة رفض عرض أيّ إعلانات ترويجية تحوي صوراً أو لقطات نسائية غير محتشمة".

وأكدت الهيئة أنها ستظل حريصة على هذا الالتزام في برامجها وأنشطتها المتنوعة.