القوات السعودية تنفذ عمليات عسكرية كبيرة قبالة صعدة

نفذت القوات السعودية المشتركة عمليات عسكرية واسعة على مواقع للحوثيين قبالة شريطها الحدودي المطل على محافظة صعدة اليمنية.

وأفاد مراسل العربية أن القوات السعودية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية على #الحوثيين، استمرت أكثر من 9 ساعات قبالة سلسلة #جبال_الوعوع وجبال رأس الطير و سبعة عليب ورأس الخطا، بمساندة من مروحيات الأباتشي وطيران التحالف.

وأكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة، بعد مقتل قيادي وعشرات من عناصره، مع تدمير آليات ومخازن أسلحة تابعة لهم، كما العثور على #مخازن_صواريخ وقذائف كانت الميليشيات تستخدمها لاستهداف المناطق المدنية السعودية.