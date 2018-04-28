بالفيديو .. عزف سعودي ألماني في ليلة "الجاز"

احتضن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء الجمعة، حفلاً موسيقياً جمع بين عازفين سعوديين وألمان، وذلك في مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية.

وشارك في حفلة "فرقة الجاز السعودية الألمانية" موسيقيان من المملكة، هما محمد محمود حكيم وسلطان الفرد، و3 موسيقيين من ألمانيا، هم بيرجيتا فليك، ماكس أندريسجويسكي وجيمس بانري. وقدموا أداء مشتركا في موسيقى الجاز على موضوعات موسيقية من المملكة وأوروبا.

وشهدت الفعالية حضور العائلات السعودية والمقيمة، حيث تفاعل الجمهور مع الفواصل الموسيقية.

وتحدث لـ"العربية.نت" محمد حكيم (25 عاماً)، الذي أبدى سعادته بالعزف على آلة "البوق" ومشاركة العازفين من دول عريقة بالفنون، على حد وصفه.

وفي نفس السياق، ذكر عازف العود سلطان الفرد (30 عاماً) أن هذه الفعاليات فرصة لإبراز المواهب والفنون الموجودة في السعودية.

يذكر أن الهيئة العامة للثقافة تهدف من خلال هذه الفعالية إلى مد جسور التواصل الثقافي بين المملكة وألمانيا عبر الاتجاهات الموسيقية الحديثة، وهي واحدة من مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تنفذها الهيئة داخل المملكة خلال الفترة الحالية.