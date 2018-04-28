شاهد إبداع الطبيعة بعدسات سكان الرياض بلحظات نزول الأمطار

هطلت قبل فجر اليوم السبت أمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد على عددٍ من أحياء العاصمة الرياض.

وقد وثّق متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لتساقط زخات البرد في عدد من أحياء المدينة، وأظهرت صور تم تداولها التساقط الغزير لحبات البرد.

في الوقت الذي نوهت فيه هيئة الأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مدينة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

فيديو | أمطار غزيره مصحوبة بزخات من البرد تهطل فجر اليوم على عدد من أحياء مدينة ⁧#الرياض⁩ .

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⁧#برد_الرياض⁩

- pic.twitter.com/zao4l4pfyi — مجتمعنا (@KSASociety) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

كما أدت العاصفة المطرية في النعيرية إلى وقوع 3 حوادث مرورية، إضافة إلى 9 حوادث سقوط خيام وغرف متحركة "كرفانات"، نتج عنها 23 إصابة.

شاهد قوة البرد في شوارع الرياض الان واتساب #امطار_الرياضَ pic.twitter.com/3UqzFxVpxs — منيف الدليمي (@munifx111) April 27, 2018

وعلى ضوئه، تم تقديم الخدمات العلاجية إلى 9 حالات وغادرت المستشفى، فيما تم تنويم 14 حالة لتلقي العلاج اللازم.