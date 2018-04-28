شاهد لحظة تدمير القوات السعودية صاروخ الحوثي على جازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات تدمير الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقه #الحوثيون تجاه #جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد دمرت 4 #صواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في جازان.

وأفاد مراسل قناة "العربية" أن قوات الدفاع الجوي دمرت الصواريخ بالكامل، باستخدام مضادات الدفاع من نوع "باتريوت".

وقد أُطلقت الصواريخ الأربعة في وقت واحد قرابة الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكدت مصادر أمنية أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات بوقوع إصابات أو أضرار.