شاهد لحظة تدمير القوات السعودية صاروخ الحوثي على جازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات تدمير الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقه #الحوثيون تجاه #جازان.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد دمرت 4 #صواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في جازان.
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٨ أبريل ٢٠١٨
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لحظة التصدي للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيين تجاه #جازان.
.#السعودية #جازان #اليمن
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وأفاد مراسل قناة "العربية" أن قوات الدفاع الجوي دمرت الصواريخ بالكامل، باستخدام مضادات الدفاع من نوع "باتريوت".
وقد أُطلقت الصواريخ الأربعة في وقت واحد قرابة الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأكدت مصادر أمنية أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات بوقوع إصابات أو أضرار.