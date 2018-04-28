طالب سعودي يقتل زميله إثر خلاف بينهما في جازان

طعن شاب سعودي زميله عدة طعنات بسلاح أبيض، لقي على إثرها مصرعه، أمس الجمعة، في مركز الحقو بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان، والحادثة وقعت إثر خلافات بينهما.

وعن الحادثة، أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق ‪١١/ ٨/ ١٤٣٩هـ، تلقى مخفر شرطة الحقو بلاغاً عن حدوث مشاجرة جماعية بقرية القصبة التابعة لهم، وقيام أحدهم بطعن الآخر بسلاح أبيض، نقل على إثرها لمستشفى محافظة بيش العام، وتوفي متأثراً بجراحه.

وأضاف الحكمي، تم القبض على المتهمين من قبل رجال الأمن عقب فرارهم من موقع الجريمة، وإيداعهم التوقيف، في حين ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.