اعتراف صادم من الملحن العليان عن الأغاني السعودية!

لحن أغنية مسلسل "طاش ما طاش"، لينسج لنفسه مسيرة فنية امتدت لعقود من الزمن، كما صاغ ولحن أوبريت الجنادرية "قبلة النور"، الذي أداه الفنان محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن وماجد المهندس وراشد الماجد.

الملحن السعودي خالد العليان، أطلق عليه المهتمون "مدرسة فنية" نظير ما يتمتع به من خبرة ومهنية في الأداء المتميز لمخرجات التلحين، وقديماً شارك بتلحين أوبريت تاريخ أمة، والذي أداه الفنان الراحل طلاح مداح، إضافة إلى محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الفارس وعبدالهادي حسين ومحمد عمر.

اشتهر العليان بتقديم تتر "سكتم بكتم" و "غشمشم" و"بيني وبينك"، وقبل ذلك قدم مؤلفات موسيقية عدة مع مطربين كبار كأغنية "قالوا يمكن يخونك" للمطرب راشد الفارس عام 1997، وأيضاً تعاونه مع الفنانة الإماراتية أحلام في أغنية "ولا تسوى" عام 1999 وأغنية "ضحكتني" عام 2000.

واعترف العليان في حديثه مع "العربية.نت" أن تواجده قليل على الساحة الفنية، مرجعاً السبب إلى وجود عوائق كثيرة في عملية توصيل اللحن للفنان، والذي يحرص على أن يكون العمل مدفوع التكاليف.

وأكد العليان أن الأغنية السعودية تحولت إلى تجارة وبشكل واضح حتى أصبح الجمهور يعي ذلك، ما سبب هبوطا في مستوى الأغنية المحلية، ليكون بطل التدهور هو الفنان نفسه.

وشدد العليان على أن عودته للظهور في ساحة الأغنية السعودية ستكون بعد العودة للعهد السابق، حيث قال: "سأعود عندما يكون هناك تلاقٍ بين الشاعر والملحن والفنان، لصناعة عمل يظل سنوات في مسامع الجمهور، كما عمل كبار شعرائنا وملحنينا و فنانينا السابقين".

وكشف العليان عن عمله القادم الجديد، وهو عمل وطني من أداء الفنان جابر الكاسر، والذي سيطرح قريبا، إضافة إلى شارة مسلسل "شير شات" للمنتج والفنان حسن عسيري، وشارة عمل شباب البومب للفنان فيصل العيسى.