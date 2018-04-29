الجبير: يجب فرض المزيد من العقوبات على إيران

أكد وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، الأحد، في الرياض، وجود تطابق في العديد من الملفات بين السعودية والولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة فرض المزيد من العقوبات على إيران لانتهاكاتها المتتالية ولدعمها الإرهاب. وقال: "نؤيد سياسة #ترمب تجاه إيران، لاسيما ما يتعلق بالاتفاق النووي".

كما دعا إلى "تحسين" الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً: "تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الإيرانية"، موضحاً "نعتقد أن المدة التي يكون فيها حد لكمية تخصيب اليورانيوم يجب أن تلغى وتكون بشكل أبدي".

وتابع قائلاً: "كما نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تكثيف في موضوع التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية".

بومبيو: إيران أكبر راعٍ للإرهاب

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن إيران أكبر راعٍ للإرهاب.

وأكد أن واشنطن مستعدة للوقوف مع السعودية لمواجهة الإرهاب. وقال: "ندعم رؤية السعودية في تحقيق التقدم الذي أحرزته من خلال رؤية 2030".

كما اعتبر أن #إيران تقوم بزعزعة الأمن في المنطقة عبر تزويد الحوثيين بالأسلحة في اليمن.

إلى ذلك، أشار إلى أن الاتفاق النووي أخفق في تعديل سلوك إيران التي تدعم العنف في اليمن، عبر تدريب وتسليح الميليشيات.

ووصل بومبيو إلى الرياض السبت في بداية جولة إقليمية بدأها من السعودية.

واستهل مهامه بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب #وزير_الخارجية_الأميركي بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل.

وقالت االمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، السبت، إن للسعودية دورا قياديا هاما في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، معتبرة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة.