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بالصور.. الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأميركي

المصدر: العربية.نت
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استقبل #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

خادم الحرمين يستقبل بومبيو خادم الحرمين يستقبل بومبيو

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #الولايات_المتحدة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية.

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل الجبير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل الجبير

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