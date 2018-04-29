شاهد.. الأوركسترا الألمانية تعزف السلام الملكي السعودي

واصلت الهيئة العامة للثقافة في السعودية حضورها القوي في المشهد الثقافي والفني من خلال إقامة ليلة للأوركسترا الألمانية، احتضنها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جمهور كبير من عشاق هذا النوع من الفن.

وضمت الفرقة 33 عازفاً من مختلف الدول الأوروبية، وبدأت بعزف السلام الملكي السعودي الذي وقف على نغماته الجمهور وصفقوا له، ثم توالت بعد ذلك المقطوعات الكلاسيكية لـ(أكاديمية كولنر) الألمانية المستوحاة من التراث الفني الممزوج بالروح والحضارة الألمانية الموسيقية العريقة التي أنجبت عظماء الفنانين مثل بيتهوفن وباخ.

فرقة الأوركسترا الشهيرة في برلين كانت بقيادة مايكل وولنز، والمغنية الأوبرالية جوهانا أفينكا وقدمت مقطوعات للمؤلف الموسيقي فاجنر وأخرى للمبدع برامز وكلاهما ينتميان للمدرسة الرومانسية.

وسيمتد حضورها يوم 29 أبريل في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وفي 30 أبريل الجاري في جدة.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال إقامة هذه الفعاليات التي تقوم بتنظيمها، إلى تهيئة البيئة المحفزة لمختلف فئات المجتمع، والعمل على تنمية جوانب الثقافة والفكر والفنون لديهم.