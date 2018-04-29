شاهد بكاء طلاب بحرقة على معلمهم المتقاعد!

في مشهد استنكره الكثيرون، لما فيه من استغلال براءة الأطفال، أظهر مقطع فيديو متداول بكاء جماعيا لأكثر من 15 طالبا بالصف الثاني الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية في #السعودية على خبر تقاعد معلهم، وقال مصور المقطع إنه فشل في تهدئة الطلاب أو إخراجهم من الحالة التي هم فيها.

والتي تعبر عن حالة الحزن لفراقهم معلهم، لافتاً إلى أن الحزن امتد أيضاً لزملائه المعلمين.

وسبب تداول هذا المقطع جدلا كبيرا حوله، حيث رأى الكثيرون أن المعلم مصور المقطع استغل الأطفال ليصور دراما فاشلة وجعلهم يتباكون، واستنكر آخرون موقف المعلم كيف له أن ينظر للطلاب وهم يبكون بهذه الحرقة وتصويرهم بما يتنافى مع العملية التربوية.

فيما اعتبر البعض هذا المشهد من الزمن الجميل حيث يدل على إخلاص المعلم مع أبنائه الطلاب واعتبارهم كأطفاله من حيث التربية والحرص والأمانة في نقل العلم لهم.