شاهد.. عروض ضوئية وألعاب نارية مبهرة في حفل القدية

التقطت عدسات الكاميرا لحظات مبهرة، خلال وضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، حجر الأساس لمشروع #القدية في العاصمة الرياض.

كما حضر الحفل، الذي نظم في موقع المشروع، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

ولونت العروض الضوئية سماء الرياض، فيما سطعت الألعاب النارية في المكان احتفالاً بالمشروع المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي سيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض.

كذلك سيحظى الزوار بالنفاذ إلى العديد من المنشآت التعليمية والترفيهية المختلفة، ضمن ستة مجمعات مصممة بشكل مبتكر، وتركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة، فضلاً عن توفر منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية.

ويمتد مشروع القدية على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة أكبر من ديزني لاند الأميركية بثلاث مرات، وتضم جبالاً وأودية وإطلالة على الصحراء قريبة من الطريق السريع، وتبعد 10 كيلومترات عن آخر محطات المترو، و40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض.