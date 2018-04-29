مصرع طالبة سعودية دهساً تحت عجلات حافلتها المدرسية

لفظت طالبة الابتدائية روان، البالغة من العمر سبع سنوات، أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات الحافلة المدرسية التي تقلها إلى مدرستها صباح اليوم الأحد غرب مدينة #بريدة في #السعودية، حيث حاولت الطالبة الصعود إلى الحافلة للذهاب إلى المدرسة، إلا أنها قبل صعودها تعرّضت للدهس.

وسيُصلى على الطالبة روان بعد صلاة عصر اليوم بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

ونعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة #القصيم وفاة الطالبة روان بنت عبدالله الرشيد (الصف الأول) بالابتدائية 84 بمدينة بريدة، والتي تعرضت صباح اليوم الأحد لحادثة دهس أمام منزلها أدت لوفاتها.

وقالت: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لوالديها، والعزاء موصول لأسرة الطالبة وذويها وكافة منسوبات المدرسة الرابعة والثمانين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وباسم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وكافة قيادات الوزارة، ومنسوبي ومنسوبات تعليم القصيم، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبد الله الركيان، التعازي والمواساة لوالد الطالبة روان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفيعة لوالديها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

ووجه المدير العام، الشؤون المدرسية متمثلة بإدارة خدمات الطلاب برفع تقرير مفصل من قبل شركة “حافل" المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي، والمسؤولة عن قطاع خدمات النقل، لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقا لنتائج التقرير.