وزير خارجية أميركا: أمن السعودية أولوية لنا

شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في أول زيارة خارجية له إلى السعودية على أن أمن المملكة أولوية للولايات المتحدة، مذكراً بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير، عقد في الرياض: "يجب أن نقف معا ضد الإرهاب".

كما أشاد برؤية 2030، معتبراً أنها ملهمة للولايات المتحدة.

أما في الملف الإيراني، فأكد أن إيران تتصرف بشكل أسوأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي، معتبراً أنها الراعي الأول والأكبر للإرهاب في المنطقة.

كما أكد أن إيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتتورط في القرصنة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق باليمن قال: "نتفق مع السعوديين على أهمية الحل السياسي في اليمن".

يذكر أن #بومبيو وصل إلى #الرياض السبت في بداية جولة إقليمية بدأها من السعودية.

واستهل مهامه بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب #وزير_الخارجية_الأميركي بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل.