وصول القوات السعودية المشاركة في EFES 2018 إلى تركيا

وصلت القوات السعودية المشاركة في تمرين EFES 2018، الجمعة، إلى مدينة إزمير التركية.

وكان في استقبال القوات المشاركة في التمرين العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف، الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية بأنقرة وبوخارست، وقائد التمرين، العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي، وأركانات التمرين.

وأوضح العميد البحري الطيار الركن خالد العساف، أن (EFES 2018) تمرين مختلط مشترك متعدد الجنسيات ميداني، ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين، مشيراً إلى مشاركة عدد من الدول في التمرين، من ضمنها المملكة العربية السعودية، ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية.

من جانبه، بيّن العقيد البحري عبدالله الدريبي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري، إضافة إلى التمرين على تنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى مواقع العمليات.