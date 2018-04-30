الغيوم تغطي سماء السعودية.. وتوقعات بهطول أمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، الاثنين، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات (عسير، نجران، وادي الدواسر، الرياض، تبوك الحدود الشمالية).

وأورد التقرير الذي نشرته "واس"، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج

هذا وهطلت السبت الماضي، أمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد على عددٍ من أحياء العاصمة الرياض.

وقد وثّق متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لتساقط زخات البرد في عدد من أحياء المدينة، وأظهرت صور تم تداولها التساقط الغزير لحبات البرد.