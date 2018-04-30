القبض على جانٍ أطلق النار على رجال أمن في عسير

تمكنت شرطة منطقة #عسير من القبض على سائق مركبة ترجل منها وقام بإطلاق النار على رجال الأمن ولاذ بالفرار.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة #منطقة_عسير أنه في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٨/١٢هـ، وأثناء قيام إحدى فرق الدوريات الأمنية بعملها المعتاد في مركز الأمواه التابع لمنطقة عسير، اشتبهت الفرقة بإحدى المركبات فأوقفتها للتحقق، لكن سائق المركبة نزل من السيارة وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم ولاذ بالفرار.

فيما لاحقته الفرقة، لكنه واصل هروبه، واختفى داخل أحد الأحياء السكنية، وتمت محاصرته، إلى أن أصيب في قدمه، مما اضطره لتسليم نفسه، ونقل إلى المستشفى.

واتضح فيما بعد أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، ومطلوب بعدد من القضايا الجنائية، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها مسروقة، ومطلوبة، إلا أنه غير معالمها.

ونتج عن الحادث إصابة رجل أمن إصابة متوسطة.

وقد قام مدير شرطة منطقة عسير اللواء القرزعي بزيارة رجل الأمن للاطمئنان على صحته.

من جهتها، أكدت شرطة منطقة عسير حرص #وزارة_الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأعلنت أن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.