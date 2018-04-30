صور ثاني دار سينما بالسعودية.. وهذه أسعار التذاكر

افتتحت في العاصمة #السعودية #الرياض، الاثنين، ثاني دار سينما، حيث قامت شركة "فوكس"، بافتتاح الدار في مول "الرياض بارك"، بواقع أربع شاشات عرض.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة فوكس سينما في السعودية، محمد الهاشمي، أن أسعار التذاكر ستبدأ من 50 ريالاً للفرد شاملة الضرائب، مؤكداً أن الأسعار ستبقى ثابتة دائماً.

وأوضح أن دار السينما بمول الرياض بارك ستفتح أبوابها بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، وسيتم تحديد الأفلام التي ستُعرض في قاعات العرض الأربع التي تضمها الدار الجديدة، ومنها قاعاتان بتقنية IMAX، مشيراً إلى أن بيع التذاكر سيكون من خلال شباك التذاكر والموقع الإلكتروني.

وكان ألان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، قال في مقابلة سابقة مع "العربية" إن "فوكس سينما" تخطط للاستثمار في 600 شاشة سينما بالسعودية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد تطلع شركة ماجد الفطيم وعبر "فوكس سينما" للتوسع بالسوق السعودية، واصفاً المستهلك السعودي بأنه شغوف في السينما وهم من أكبر الحضور في سينمات دول المنطقة.

وأشار إلى معرفة، الميزة التنافسية لـ "فوكس سينما" بأنها على قرب من المشاهد السعودي، مؤكداً أن الاستثمارات لن تقف عند افتتاح دور السينما، بل ستتعداها إلى الاستثمار في صناعة السينما نفسها داخل المملكة.

وكانت "فوكس سينما" حصلت على ترخيص لتكون من بين أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما بالسعودية.

وتستثمر ماجد الفطيم الشركة التي تدير فوكس سينما حوالي 3.73 مليار دولار في مشاريع حالية، تشمل مراكز التسوق والأزياء والترفيه وقطاع التجزئة في السعودية، لتوفر ما يتجاوز 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.