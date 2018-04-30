روان_الرشيد "ترند".. وقصائد رثاء في ضحية الحافلة

اجتاح غضب عارم، قاده مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي، ضد شركات النقل المدرسي في السعودية، عبر هاشتاغ #روان_الرشيد، إثر مصرعها تحت عجلات الحافلة المدرسية صباح أمس الأحد، في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وفي آخر يوم دراسي لها، فبدلاً من أن تحضر شهادة نجاحها في الصف الأول الابتدائي شاءت الأقدار أن تتسلم أسرتها شهادة وفاتها.

موضوع يهمك قالت الطالبة "روان" لوالدتها قبل أن تخرج مع شقيقتها صباح الأحد إلى المدرسة "أريد أن أرتدي الثوب الأبيض،... الطالبة السعودية قبل أن تدهسها حافلة: أنا اليوم أميرة السعودية





وعبر المغردون في الوسم الذي حقق "الترند"، عن انتقادهم الكبير للشركات متعهدي النقل المدرسي، نظير إهمالهم أهم أبجديات المحافظة على أرواح الطالبات، مستدلين بشواهد وقصص مأساوية سابقة تكررت في السعودية، كان أبطالها الوحوش سائقي الحافلات، وضحيتها هم طلاب أو طالبات.

فرض حلول وأنظمة صارمة

وذهب آخرون بتحميل وزارة التعليم كامل المسؤولية، وضرورة الوقوف لفرض حلول وأنظمة صارمة للمحافظة على الأرواح، كما أشار البعض إلى رواتب السائقين المتدنية التي لا يقبل بها سوى المتقاعدين أو ذوي الشهادات المتدنية، وقال مغرد آخر، آن الأوان بإلزام شركات النقل المدرسي بتوفير مرافق أو مرافقة مع الحافلة المدرسية، ورفع معايير السلامة وتطبيقها في جميع الحافلات، وتركيب جهاز تتبع عن بعد.

عبارات حزينة



فيما وصف البعض بأن تلك حادثة دامية، وجريمة استعجال سائق الباص، راسمين بتغريداتهم عبارات الحزن والأسى، وداعين الله لها بالرحمة وأن تكون شفيعة لأهلها، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

فيما نظم الشاعر عبد الله المشيقح أبياتا شعرية عبر الهاشتاغ نفسه فقال:

كانت تلبس تاجها متأملة ..كانت ستنهي عامها متجملة

كانت ستفرح كاللواتي حولها ..لكن غدر الباص أنهى المسألة

فقدت روان دموعنا ونشيجنا .. وقلوبنا بين البكا والحوقلة