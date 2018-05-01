هذه حقيقة معلم طارد طلاباً بالعصا في مدرسة بعسير

كشف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير في السعودية الدكتور علي الشعبي لـ"العربية.نت" عن قيام الفرع بزيارة المدرسة التي نشر عنها مقطع فيديو يؤكد وجود عنف ضد الطلاب، وتناول قيام معلم بمطاردة طلاب بالعصا في عسير، موضحاً أنه قد تأكد للجمعية أن المقطع عبارة عن مداعبة عفوية بين المعلم ولا يوجد ما يثبت أن هناك عنفا.

موضوع يهمك أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلماً يقوم بـ #ضرب_الطلاب بطريقة غريبة داخل فناء مدرسة بالسعودية.. كما... فيديو صادم.. معلم يطارد طلابه بالعصا في عسير السعودية

وأشار الشعبي إلى أن الوفد التقى قائد المدرسة واستمع منه لحيثيات المقطع، وتم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه كان في مهمة رسمية في الإدارة العامة للتعليم في ذلك الوقت.



كما تم الالتقاء بكافة أطراف القضية "المعلم والطالب ومصور المقطع" والتأكد من عدم وجود أي عنف، كما اتضح لنا أن مدير المدرسة من القيادات المميزة، وكذلك المعلم من الأشخاص الذين يثنون عليه بين طلابه وزملائه، ولم يتم رصد أي عنف بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الشعبي أن المقطع تم تداوله بشكل واسع، وبحكم كون الجمعية طرفا محايدا، فكان لابد لها من الوقوف على هذه القضية، والرفع بالتقرير النهائي الذي يفسر هذه الحادثة، ويوضح ملابساتها، كما تم التأكد من قيام إدارة التعليم بعسير وإدارة المدرسة بكافة الإجراءات القانونية بما يخص هذه القضية.

وكان فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر معلماً يقوم بـ"ضرب" الطلاب بطريقة غريبة داخل فناء مدرسة بالسعودية، كما ظهر المعلم وهو يركض وراء أحد الطلاب، ممسكاً بعصا في يده فيما يحاول الطالب الهروب منه بأي طريقة.