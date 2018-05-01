هذه هي الطائرة التي ستنقل المنتخب السعودي لكأس العالم

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حفل تدشين الطائرة الخاصة بـ #المنتخب_السعودي التي ستنقله إلى نهائيات كأس العالم في #روسيا.

كما جدد رئيس الاتحاد السعودي شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على ما يوليه للرياضة السعودية عمومًا، والاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصًا من دعم واهتمام كبيرين.

كما نوّه عزت على الشراكة الاستراتيجية التي بنيت على أسس متينة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأكد بأنها أثبتت نجاحها في كثير من المحطات والمسارات التي مر بها المنتخب خلال مشواره السابق، وحتى اللحظة التي يترقب فيها الجميع وصوله إلى #موسكو، وهو ما يؤكد على قيمة هذه المؤسسة الوطنية العملاقة وأسطولها الحديث والمميز.

والجدير ذكره أن الطائرة التي تم تخصيصها للمنتخب السعودي في رحلته لمونديال #روسيا من طراز بوينج (B777-300) ، وهي واحدة من أحدث طائرات أسطول #الخطوط_السعودية.