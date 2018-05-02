بالصور.. القوات السعودية تشارك في مناورات EFES في تركيا

بدأت #القوات_المسلحة_السعودية مشاركتها في مناورات التمرين العسكري المشترك (EFES 2018) في مدينة ازمير التركية والتي تشارك فيها تركيا عددا من الدول الأخرى.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القوات المسلحة السعودية تشارك بوحدات خاصة برية وبحرية بالإضافة لمشاة البحرية والطائرات المقاتلة من طراز ( F 15 S).

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد الدريبي أن القوات السعودية نفذت أمس الثلاثاء بمشاركة قوات أخرى عدداً من التكتيكات العسكرية ضمن خطة العمليات للتمرين، كالأبرار البحري وعمليات القفز الحر العملياتي واستطلاع الشواطئ واقتحامها بواسطة الزوارق المطاطية وعمليات البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أن "جميع هذه التمارين نفذت في بيئة عمليات قتال حقيقية ومختلفة".

وأكد أن تمرين (EFES 2018) يعد من #التمارين_العسكرية المهمة نظراً لعدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة فيه، وكذلك نوعية القوات وطبيعة ميادين التمرين وتنوعها، وسيعود ذلك بالنفع على المشاركين بالتمرين برفع كفاءتهم القتالية.

يذكر أن هذه المشاركة الثانية للقوات المسلحة السعودية حيث سبق وأن شاركت في هذا التمرين عام 2016.