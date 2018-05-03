استعادة سعودي من معتقل غوانتانامو ووصوله إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو، ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

ويعد الدربي أول معتقل يغادر القاعدة الأميركية في كوبا منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه.

وأقر الدربي بأنه مذنب أمام لجنة عسكرية في القاعدة الأميركية بكوبا عام 2014 بتهم ناشئة عن هجوم لتنظيم القاعدة على ناقلة نفط فرنسية قبالة السواحل اليمنية، والذي أسفر عن مقتل بحار بلغاري وإصابة 12 آخرين.

وقال محامي الدربي إن عملية التسليم جاءت بعد 16 عاماً طويلة ومؤلمة في سجون الولايات المتحدة بغوانتنامو وأفغانستان، حيث شبّ أبناء الدربي بعيداً عنه وتوفي أبوه.

وكان قد اعتقل في مطار بأذربيجان في يونيو عام 2002 ونقل إلى قاعدة باغرام الأميركية بأفغانستان.