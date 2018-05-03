باكستان تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع السعودية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، اليوم الخميس، على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع #السعودية في كافة المجالات.

وأشاد عباسي، خلال لقائه بوفد سعودي رفيع برئاسة الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، في إسلام آباد بالعلاقات الباكستانية السعودية وما يتمتع به البلدان من روابط أخوية وثيقة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تطلع البلدين إلى الارتقاء بعلاقاتهما وبما يصب في مصالحهما، كما نقل رئيس الوزراء الباكستاني تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي.

من جانبه، نقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى رئيس الحكومة الباكستانية، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع #باكستان.

وقد ضم الوفد السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، واللواء طلال العتيبي مستشار وزير الدفاع السعودي، كما حضر اللقاء نواف بن سعيد المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان.