بالصور والفيديو.. طبيعة خلابة لـ"شعيب الحسكي" بحائل

أجبرت صور جمالية لطبيعة "شعيب الحسكي" الشعراء على التسابق نحو المديح والتغني بروعة المكان، وخضرة ساحاتها، وزينة أشجارها في ظل الأجواء العليلة، فقال أحدهم: "يا يزين شوف السيل زيناه .. والبل تشرب من غدير قراحي".

في الوقت نفسه، تفاعل مغردون مع صورة للشعيب التقطها المصور الضوئي عادل المسمار، مجسداً روعة المكان، وطبيعة أرضها الواقعة شرق حائل وشمال القصيم، والتي تتميز بتنوع تضاريسها بين الطينية المنبسطة والكثبان الرملية الصغيرة والأشجار الكثيفة، ويستقبل "شعيب الحسكي" آلاف الزوار كل عام، والذين يتوافدون عليه من جميع المناطق للتمتع بالمناظر الجميلة.

المسمار تحدث لـ"العربية.نت" فقال: "إن هذا الموقع دائما ما يأسر عشاق التصوير لتوثيق جماليات طبيعة المكان، الذي يجمع بين المراعي والنفوذ والإبل والبرد والجمال والثعالب".

وأضاف: "أتابع التقارير الجوية باستمرار، وأذهب خلف المطر والسحاب نظير ما يخلفه من جمال مذهل في الطبيعة، وخرجت بمجموعة صور انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لم أتوقعه، فالصور ترصد فلسفة الطبيعة وتشكلاتها الرائعة ما بين شمس ومطر، والتي لها دور كبير في إخراج صور نادرة وجميلة".