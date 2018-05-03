جدارية عملاقة تحكي تراث عسير.. وترقب لدخولها "غينيس"

من المرتقب أن تدخل رسمة #جدارية في مدينة أبها (منطقة عسير) موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر جدارية على مستوى العالم.

واللوحة التي تحمل اسم "أحلى من الخيال وأبهى" طولها 400 متر، ومساحتها الإجمالية تفوق 2000 متر مربع.

وصاحب الفكرة، الفنان التشكيلي إسماعيل الصميلي، شرح في حديث مع "العربية.نت" أن "اللوحة تتضمن رسومات تجسد تراث المنطقة، وتم فيها استخدام تقنيات عدد من المدارس الفنية، لتكون مزيجاً جمالياً ما بين الواقعية والتجريدية والسريالية".

وأوضح الصميلي أن المبادرة جاءت بهدف "إبراز الأعمال الفنية والإبداعية بمنطقة عسير، وترجمتها عبر رسومات الجدارية ستتحول إلى معلم ثقافي بالمنطقة، تحاكي المظهر الحضاري وتعكس مخزون التراث العسيري، وستكون هذه الجدارية بمثابة معرض مفتوح طوال العام".

وبعد عقد العديد من ورش العمل التنسيقية، تم اختيار الألوان وعناصر ومكونات الجدارية المستوحاة من وحي الطبيعة العسيرية، إضافة إلى إدخال فن القط العسيري في رموز الجدارية بطريقة تجريدية، ودمج الموروث العسيري مع ضرورة الحرص على العناصر الفنية في التوازن التشكيلي على امتداد الجدار.

من جهته، أوضح مدير عام إدارة الصيانة والتشغيل بأمانة منطقة عسير المهندس عبدالكريم أبو خرشه، أن "المبادرة تأتي بدعم من أمانة عسير التي قامت بتوفير كافة العناصر اللازمة لتقديم تجربة فنية وإبداعية فريدة، تمثل إضافة حقيقية لأجندة مدينة أبها الإبداعية".

وبيّن أن "هذه المبادرة تهدف لتعزيز حملة معالجة التشوه البصري وخلق بيئة بصرية جمالية لواجهات وطرقات مدينة #أبها". ومن المرتقب أن ينتهي العمل على جدارية أبها في غضون شهرين.

يذكر أن الرقم القياسي السابق المسجّل في موسوعة #غينيس كان لجدارية في أحد الأحياء الشعبية في بيونس آيرس بالأرجنتين، تم رسها على عدة بنايات متفرقة من قبل عدد من الفنانين.