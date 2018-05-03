شاهد عندما يحول مبدع سعودي بيتاً شعرياً لفيديو رومانسي رائع

"تبخري بالغيم يا ديرة الجوف.. ومن المطر تعطري يا الأميرة".. بهذا البيت الشعري تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة "مبخرة سكاكا"، وهي تجسد دخان البخور في تلاقي الغيوم معها بشكل فني بديع.

المصور المهندس حسن الرويلي، الذي حاول تصوير المبخرة مراراً حتى تمكن من الوصول لهدف في خلق تلك الصورة الإبداعية، التي تحكي جمالية المجسم وسط محافظة سكاكا بمنطقة الجوف.

الرويلي تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "أعشق هذا النوع من التصوير، بدمج الطبيعة مع الواقع بطريقة احترافية، واختياري لمنظر المبخرة جاء نظير عشق أهل الجوف للبخور".

وقدم الرويلي شكره للشعراء الذين تغنوا في الصورة، مؤكداً أنه يملك العديد من الصور الجمالية بنفس الطريقة الإبداعية التي التقطها عن طريق هاتفه النقال دون استخدام كاميرات احترافية، في حين تلقى الرويلي الهدايا من مستثمري العود في المنطقة، نظير ما قدمه من جماليات.

مغردون تناقلوا صور الرويلي، واصفين إياها بالاحترافية، نظير ما جمعته الصورة من معاني الكرم التي جسدت جمال الأجواء وإبداع الموقع.

في الوقت نفسه، فاضت قريحة عدد من الشعراء، فكتب المغرد عبد الله عاند:

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