شاهد كلمات الوداع الأخير بين أستاذ مصري وطالباته السعوديات

"استلمتُ تأشيرة خروج نهائي، وفي نفس الوقت استلمت تأشيرة دخولكم النهائي لقلبي".. هكذا ودع عضو هيئة التدريس المصري طلابه في آخر محاضرة يلتقيهم فيها، بعد أن عمل 15 عاما في السعودية.

وفي مقطع رائج حقق مشاهدات عالية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: "أحب هذه البلاد، ووجدت فيها الحب والود والأشخاص الرائعين والرائعات من زملاء وزميلات وطلبة وطالبات، وسعيد جدا أن آخر منظر رأيته هو نظرات الحب التي رأيتها اليوم".

في الوقت نفسه، عبر مغردون عن أمنياتهم للأستاذ الجامعي، الذي سينقل صورة الرقي في التعامل داخل أروقة الجامعات السعودية، بالتوفيق والنجاح.