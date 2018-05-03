شرطة جازان توقف الجاني في "فيديو دهس المسن"

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب، نايف بن عبدالرحمن الحكمي، لـ"العربية.نت" أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر تعرض مسن سبعيني للدهس بمحافظة العارضة، فقد تبين صحة الحادثة، وأن مركز شرطة محافظة العارضة تلقى بلاغاً في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قبل مرور المحافظة عن حادثة الدهس وفرار الجاني.

وأضاف أنه نظراً للشبهة الجنائية في الحادثة فقد قام رجال الأمن بشرطة العارضة بعمليات بحثية موسعة أسفرت عن التعرف على الجاني الفار، والقبض عليه خلال دقائق معدودة، واتضح أنه شاب عشريني يعاني اعتلالات نفسية، ووجدت أثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها.

وقد أقر بمسؤوليته عن الحادث، وأشار الحكمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

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وكانت الكاميرات قد رصدت لحظة دهس مُسن أثناء سيره في أحد الشوارع، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي قال "مغردون" إنه وقع بمحافظة العارضة في جازان، وأظهر رجلاً مسناً يسير بأحد الشوارع حيث اقتربت منه مركبة حتى صارت خلفه مباشرة. وأظهر الفيديو أيضا قيام قائد المركبة بزيادة سرعة السيارة بشكل مفاجئ ليدهس الرجل، ويلوذ بالفرار ما بدا أنه تعمد دهس "المسن".

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المغردين الذين طالبوا بسرعة القبض على قائد السيارة ومحاسبته وتدخل الجهات الأمنية للتعرف عليه.