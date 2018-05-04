هذا الحل الوحيد لعودة مسلسل هنيدي للشاشة السعودية!

أجرت شركة "العدل جروب" المنتجة لمسلسل #أرض_النفاق للنجم #محمد_هنيدي تحركات سريعة في الساعات الماضية لإنقاذ العمل المستبعد من العرض على شاشة "sbc" السعودية وذلك بإلغاء مشاهد الكاتب #إبراهيم_عيسى واستبدالها بمشاهد جديدة، يؤديها النجم #هشام_سليم الذي طرح اسمه في وسائل إعلام مصرية، وأن النسخة #السعودية من العمل لن يظهر فيها الشخص المسيء.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، أكد أنهم حينما عرفوا في الهيئة أن أحد المسلسلات يضم شخصاً يسيء للمملكة رفضوا هذا العمل، وقال: "لن يظهر على قناة السعودية أو إذاعاتها أي شخص صرح أو لمح بالعداء للمملكة".

إلى ذلك أكد مصدر لـ"العربية.نت" أن عودة مسلسل "أرض النفاق" للسباق الرمضاني على القناة السعودية الجديدة "sbc" ستكون مرهونة باعتبارات منها قدرة طاقم الشركة المنتجة على سرعة استبدال المشاهد، لا سيما وأنه لم يتبق على دخول الشهر الفضيل سوى أيام.

يذكر أن المسلسل المقتبس من رواية الأديب يوسف السباعي من بطولة محمد هنيدي، الذي يعود للدراما التلفزيونية بعد غياب 7 أعوام ومشاركة دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، نهى صالح، محمد ثروت ومحمود حافظ وكتابة أحمد عبدالله وإخراج محمد العدل.