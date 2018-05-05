البسامي: برنامج تعليم القيادة إجباري لرخصة السعودية

أكد مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله #البسامي، أن الدخول في برنامج تعليم القيادة إجباري للحصول على رخصة قيادة في المملكة العربية #السعودية.

وقال البسامي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة.

وأشار إلى تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ ٦ ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية، يخضع لتدريب على القيادة بحد أقصى 30 ساعة، تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة.

وأكد أن تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم القيادة تعد من التجارب الجديدة، مضيفا "ولكننا لمسنا من الجامعات التي تم الترخيص لها استعداداً مميزاً لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة، وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات تسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية".