السعودية.. بهذه المدن مدارس تعليم قيادة المرأة للسيارة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.

وأضاف أنه تم الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، وذلك في مدن، الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه.

وأشار إلى تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس جديدة لتعليم القيادة، لافتا إلى استعداد هذه الجامعات لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة، وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات تسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية.