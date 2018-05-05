سعوديات يعملن بالمرور.. وهذه هي المهام

قال مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي إن المرأة تشارك حالياً في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية، معرباً عن أمله في أن يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة.

كما أشار مدير الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، مؤكدا أن "الأمر الكريم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ كان واضحاً، وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، ولذا المرور سيتعامل مع قائد المركبة أياً كان، وليس هناك استثناء لأحد.. النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء".