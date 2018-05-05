شاهد.. ماذا قال محمد عبده في حفله الأول للعائلات بجدة

أبى فنان العرب محمد عبده أن يبدأ وصلته الغنائية الأولى، في الحفل الغنائي الأول بحضور العائلات في جدة، إلا أن يلقن الحضور كلمة "مرحباً بالوطن" لتضج مدرجات الصالة الرياضية باستاد الملك عبد الله الدولي بجدة، بترديد العائلات والشباب بها.

في لحظة أعتبرها "محمد عبده" بالتاريخية، عند صعوده المسرح، لتتعالى صيحات ترحيب العائلات به، وقال مخاطباً الحضور: "بناتنا اليوم وعوائلنا، هم ضيوف شرف الشباب، في هذه الفرصة الجميلة، فلابد أن نبيض وجوهنا أمام من أعطونا الفرصة".

وقال مخاطباً العائلات: "الشباب سبقوكم في القيادة وحضور الحفلات، فهم من سيفرشون لكم الأرض ورد، وهم من يرعونكم".

جاء ذلك في الحفل الغنائي البهيج الذي أحياه فنان العرب محمد عبده والفنان راح صقر، ونظمته الهيئة العامة للثقافة وتنفيذ "روتانا" في الصالة الرياضية.