صور.. محمد عبده ورابح صقر يشعلان حفل جدة

في ليلة استثنائية، اعتبرها المهتمون بـ "التاريخية" في مسيرة الأغنية السعودية، عندما تغنت #جدة طرباً بالحضور الأول للنساء للحفلة الغنائية التي أحياها فنان العرب #محمد_عبده ورابح صقر، ونظمتها الهيئة العامة للثقافة، في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الحدث الغنائي، بدأ بوصلات موسيقية قدمها الموسيقار هاني فرحات، وقدم خلالها أهم أغنيات فنان العرب، ليشهد بعدها صعود محمد عبده على منصة المسرح، فبمجرد إطلالته ضجت العائلات الحاضرات للحفلة بالصيحات الترحيبية، تعبيرا بفرحتهم ومشاركتهم الحفل.

ورغم العقود الطويلة التي مرت على أغنية "ليلة خميس" إلا أن الفنان محمد عبده افتتح بها وصلاته الغنائية، ليسلطن بأدائه الطربي، ويتفاعل معها الجمهور وكأنها ولدت من جديد، ليواصل تقديم أغنياته الأصيلة "اختلفنا، والمعازيم، ومذهلة، وبنت النور، والله عليها عودت، واخطيت في حقي" ليختتم وصلاته بأغنية "فوق هام السحب" ليتفاعل معها الجمهور ملوحين بالعلم الأخضر، مرددين كلماتها مع الفنان.

"رابح صقر" فارس الحفلة الثاني، أثبت للحضور بأنه الرقم الصعب في الحفلات #السعودية، نظير ما يقدمه من أداء فاعل ومبهر، وهيمنته الغنائية، وقدرته على نقل الجمهور من الشاعرية وألوان العاطفة الحزينة إلى أغنياته الطربية، بدأ بأغنية "أنت ملك" التي أصبحت جزءا وشرطا أساسيا ونهجا اتخذه لأن تكون افتتاحيته مشاركتها بهذه الأغنية، التي يحفظها الجمهور ويرددها.

وغنى رابح العديد من الأغنيات التي لاقت استحسان الحضور "أنت ملك، صدقيني، يمر الحب، خلاص، هذا هو، منتهى الرقة، وسقى الله".