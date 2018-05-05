كريم العراقي ينثر قصائد الحب في الرياض

تحتضن العاصمة السعودية #الرياض أمسية شعرية للشاعر #كريم_العراقي وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات يوم الجمعة 11 مايو/أيار الجاري، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و900 ريال سعودي.

ويملك العراقي سيرة كبيرة في المفردة العاطفية المغناة، حيث صدح بكلماته كبار الفنانين العرب على رأسهم كاظم الساهر الذي شكل معه ثنائية نتج عنها عدد من الأعمال مثل: "المستبدة"، "وين آخذك"، "دلع النساء"، "عيد وحب"، "المحكمة" و"معلم على الصدمات".

ويحمل العراق قصيدة سرمدية نازفة ينبض بها قلبه، ويسير في عروقه #دجلة و #الفرات.

وهو من الشعراء العرب الذين يملكون رصيداً كبيراً لدى الجمهور إضافة إلى كونه صاحب شخصية متفردة في شعره وله شكل وهوية تميز بها.

العراقي له عدد من المسرحيات والدواوين والألبومات الصوتية، وحصل على جائزة من اليونسيف لأفضل عمل إنساني عن قصيدة "تذكر" التي لحنها وغناها القيصر كاظم الساهر.