هذه أماكن استبدال الرخص الأجنبية بالسعودية!

قال مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، إنه تم توفير مراكز خدمة لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة الدولية.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية أنه تم تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض، والدمام، والأحساء، والجبيل، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وتبوك، وجدة، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، والقريات، وسكاكا.

وأكد أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب باستبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة، وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة، على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.