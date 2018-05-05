هل تضيف السعودية مخالفات مرورية لقائمة الرصد الآلي؟

أكد مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أن كل ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق يتم التركيز عليه، و"نعمل على متابعة التطورات التقنية المساندة في تنفيذ كل ما ورد في نظام المرور من مخالفات تؤثر على السلامة العامة".

وأوضح البسامي أن الأجهزة التقنية متعددة، ولا يتوفر جهاز واحد لرصد كل المخالفات المرورية، ويتطلب استخدام أية أجهزة إخضاعها لتجارب مكثفة للوقوف على دقتها في رصد المخالفة المستهدفة بها.

وقال إن معدلات التزام السائقين بربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال مرتفعة بعد تطبيق الرصد الآلي، مؤكدا أن هذا دليل وعي وتحضر للمجتمع.

وعن آخر إحصائيات الحوادث المرورية في المملكة، قال البسامي إن النتائج مبشرة ونلمس انخفاضاً في الحوادث، وما يترتب عليها من نتائج في كافة المناطق، ونعمل مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية على الوقوف على مسببات هذه الحوادث بشكل مستمر ومعالجتها، وسيتم الإعلان عن النتائج وفق الفترات الزمنية الدورية المحددة لذلك.