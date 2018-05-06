أمير مكة: صحن المطاف للمعتمرين والقبو للمعتكفين برمضان

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب البيان الذي نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، فإن فترة المنع تبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.

وبحسب البيان، فإن الراغبين بأداء الصلوات عليهم التوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.

وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام (1439هـ)، إطلاق إجراءات التسجيل في الشركات والمؤسسات المرخص لها لتقديم الخدمات لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الفرصة لاختيار الخدمة والسعر المناسب لهم، وذلك على مرحلتين: الأولى مرحلة اختيارية (التعريف بالبرامج وحزم الخدمات)، وتبدأ من منتصف شهر رمضان الموافق 30 مايو 2018م، وتستمر حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو 2018م.