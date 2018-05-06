السعودية تدين استهداف وزير داخلية باكستان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال في منطقة ناروال بإقليم البنجاب.

وتمنى المصدر الشفاء العاجل للوزير الباكستاني، مؤكداً وقوف المملكة "إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

وقال مسؤولون إن وزير الداخلية الباكستاني نجا من محاولة اغتيال الأحد، وهي واقعة تسلط الضوء على التوترات السياسية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر تموز/يوليو.

وأوضح طلال تشودري، وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه في الهجوم الذي وقع في منطقة ناروال مسقط رأسه في إقليم البنجاب بوسط البلاد.

وقال ميك أحمد خان، المتحدث باسم الحكومة، إن إقبال تجاوز مرحلة الخطر، وإن السلطات ألقت القبض على المهاجم.