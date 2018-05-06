السعودية.. سجن وغرامة لمزوري الامتحانات المدرسية

شددت النيابة العامة السعودية حيال تجريم تزوير إجابات الاختبارات أو بيانات رصد نتائجها، راصدة عقوبة ذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. ويأتي ذلك تزامناً مع دخول أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة لقاعات الاختبارات اليوم الأحد للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وحذرت النيابة أولياء أمور الطلاب من انزلاق أبنائهم في أعمال مشبوهة خلال فترة الامتحانات، لاسيما المراهقين منهم.

كما أكدت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن فترة الاختبارات من أوقات تكوين الصداقات لا سيما المشبوهة منها، كما ترتفع فيها جرائم الأحداث، داعين أولياء الأمور للحرص على عودة أبنائهم بعد أداء الامتحانات إلى المنزل، والتأكد من الأصدقاء في هذه الفترة.

ووجهت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي في "تويتر" رسالة إلى رب الأسرةK جاء فيها أن "فترة الاختبارات تظهر بعض الانحرافات السلوكية المؤقتة، التي تؤدي فيما بعد إلى انحرافات سلوكية مستديمة لا يُحمد عقباها".

يذكر أن الإحصائية الأخيرة لبرنامج نور أشارت إلى تجاوز عدد طلاب وطالبات التعليم في السعودية حاجز الـ6 ملايين طالب وطالبة بكافة المراحل لهذا العام، حيث يبلغ عدد السعوديين بالتعليم العام 4895466 طالباً وطالبة، منهم 4174535 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و654011 ملتحقا بالمدارس الأهلية، منهم 66920 يدرسون بالمدارس الأجنبية الموجودة بالمملكة.