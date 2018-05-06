السعودية.. صرف مضاد حيوي بدون روشتة غرامته 100 ألف ريال

شددت وزارة الصحة السعودية، على جميع #الصيدليات العاملة في المملكة، بعدم صرف علاجات المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، منفذة حملة رقابية بدأت بها اليوم، بهدف التأكد من تطبيق القرار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الوزارة #الصحة أكدت ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل #الصيدلي، وأهابت في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.

وكانت الوزارة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددة على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصـرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة مــن طبيب مرخص له بمزاولة المهنة فــي #السعودية.

وأبانت الصحة أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل "غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر" حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية بدون #وصفة_طبية خطراً كبيراً على المجتمع، مما يؤثر على الصحة العامة.

يذكر أن وزارة الصحة تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في مختلف المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.